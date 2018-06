Schwebt der Grey's Anatomy-Star tatsächlich schon wieder auf Wolke sieben? Im Moment steckt Serien-Arzt Jesse Williams (36) mitten in der Scheidung von seiner Ex Aryn Drake-Lee. Noch während der Rosenkrieg der Noch-Eheleute im vollen Gange war, sorgten Ende Mai erste gemeinsame Aufnahmen von Jesse und Sportjournalistin Taylor Rooks für Aufsehen. Jetzt wurden die beiden schon wieder zusammen erwischt – ob an den Beziehungsspekulationen also was dran ist?

Schauplatz der jüngsten Paparazzi-Bilder: das japanische Restaurant Matsuhisa in Los Angeles. Bei einem gemeinsamen Abendessen am 26. Juni sollen zwischen der Brünetten und dem Kultserien-Darsteller weitere Funken geflogen sein. Ein offizielles Liebes-Outing dürfte vorerst allerdings außer Frage stehen: Jesse und Taylor verließen das Lokal separat und hüpften erst im Anschluss heimlich auf denselben Autorücksitz.

Wie ein Insider dem Magazin ET ausgeplaudert hat, seien die beiden noch nicht so weit, gemeinsam aufzutreten. "Es ist eine lockere Sache und nichts Ernstes", will der Berichterstatter wissen. Die angeblichen Turteltauben sollen sich aus einem gemeinsamen Freundeskreis kennen.

Instagram / taylorrooks Taylor Rooks, Moderatorin

Francois Durand / Getty Jesse Williams bei der Fashion Week in Berlin

Instagram / taylorrooks Taylor Rooks, Sportjournalistin

