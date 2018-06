Der Hochzeits-Countdown läuft – schon morgen wird Liz Kaeber (25) ihrer Jugendliebe Nick das Jawort geben. Im vergangenen August hatte der Liebste an ihrem Geburtstag um ihre Hand angehalten. Nach monatelanger Planung steht der große Tag jetzt vor der Tür – wird man da nicht nervös? "Nick ist so langsam aufgeregt, hat er jetzt zugegeben und ich war ja schon die ganze Zeit so ein bisschen nervös, aber ich bin für meine Verhältnisse noch recht entspannt. Ich glaube, das kommt dann wirklich Freitag kurz davor", erklärte die baldige Braut in ihrer Instagram-Story.

