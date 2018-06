Kennt Paola Maria (24) schon das Geschlecht ihres Babys? Vor wenigen Tagen überraschte die YouTube-Beauty ihre Fans: Sie und Ehemann Sascha Koslowski erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, obwohl Paola eigentlich noch warten wollte. Über die Baby-News freut sich das Couple nun trotzdem riesig. Es gibt kein anderes Thema mehr für die beiden, verriet die Bald-Mama jetzt in ihrer Instagram-Story! Was das Babygeschlecht betrifft, tappen sie noch im Dunkeln: "Wir sind die ganze Zeit am Rätseln, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, denn das werden wir bald erfahren. Wir sind schon voll am Diskutieren."

