Tränenreiche erste Ultraschalluntersuchung bei Paola Maria (24)! Die YouTuberin erwartet mit ihrem Ehemann Sascha Koslowski in einigen Monaten ihren ersten Nachwuchs. Der Baby-Segen kommt etwas verfrüht – eigentlich wollten die werdenden Eltern noch etwas mit dem Kinderkriegen warten. Doch nun freuen sich die Eheleute riesig auf ihr Kind! Besonders emotional reagiert die Bald-Mami Paola, als sie das erste Mal den Herzschlag ihres Ungeborenen hörte: "Als wir dann den ersten Moment bei der Frauenärztin hatten, war es das schönste Geräusch, was ich und Sascha jemals gehört haben. Oh Gott, ich kriege schon wieder Pipi in die Augen", verriet die Brünette in ihrem YouTube-Video.



