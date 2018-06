Achtung, Verwechslungsgefahr! Wer den Stars und Sternchen begegnen will, ist bei Madame Tussauds genau richtig. In dem Wachsfiguren-Kabinett können die eingefleischten Fans zumindest ein wenig das Gefühl haben, ihren Idolen nahe zu sein. Bald dürfen die Selfie-Jäger auch mit der Figur einer echten Reality-Queen für ein Foto posieren: Khloe Kardashian (34) bekommt ihr eigenes Wachsebenbild – und ist völlig aus dem Häuschen!

Fast pünktlich zu ihrem Geburtstag am 27. Juni enthüllte das Unternehmen das Kunstwerk in Las Vegas. Das Outfit, das die Khloe-Nachbildung trägt, dürfte vielen nicht unbekannt sein. Der schwarze Spitzenbody, die knackig sitzende Jeans und die schwarzen Pumps erinnern sehr an den Look, den die 34-Jährige bei einer Klamotten-Kampagne im Oktober 2016 trug. Aber nicht nur die Kleidung, auch der Rest der Wachsfigur sieht der Neu-Mama unglaublich ähnlich. Khloe ließ ihrer Freude darüber bei Twitter freien Lauf: "Ich fasse es nicht! Leute, ihr habt so einen guten Job gemacht", jubelte sie.

Kim (37) hatte für die Kopie ihrer Schwester ebenfalls nur lobende Worte übrig. Mit einer ihrer eigenen Wachsfiguren konnte sie in der Vergangenheit allerdings nur wenig anfangen. 2011 enthüllte Madame Tussauds eine Nachbildung des Reality-Stars in Hollywood – in einem Brautkleid. Kim stand damals kurz vor ihrer Hochzeit mit dem Basketballspieler Kris Humphries (33) und ließ kein gutes Haar an dem mit Diamanten besetzten Dress.

