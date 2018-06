Hat Linda Teodosiu (26) Sehnsucht nach DSDS? Im Jahr 2008 wurde sie in der fünften Staffel der Castingshow bekannt, als sie es bis ins Halbfinale schaffte. Nur kurz darauf unterschrieb sie ihren Plattenvertrag bei Sony Music. Obwohl die hübsche Blondine musikalisch noch immer erfolgreich ist, scheint sie ziemlich viel an ihre Zeit bei "Deutschland sucht den Superstar" zu denken. Nach einem Aufruf von Dieter Bohlen (64) möchte sie sich nun auch als Jurorin versuchen.

"Ich brauche dringend eure Unterstützung! Bitte markiert mich unter Dieter Bohlens Post", forderte die Kölnerin ihre Community über Instagram auf. Immerhin fragte der Kult-Juror seine Fans erst kürzlich, welche Frau sie als Nächstes in der DSDS-Jury sehen wollen. Linda ist sich sicher: Sie wäre die perfekte Besetzung! "Er sucht genau mich, er weiß es nur noch nicht", scherzte die 26-Jährige. Die Fans gingen der Aufforderung ihres Idols zumindest sofort nach und fluteten die Kommentare des Poptitans mit Lindas Namen.

Doch die Konkurrenz ist groß. Der Name, der wohl am häufigsten unter Dieters Video auftaucht, ist der von Sängerin Senna Gammour (38). Nach Mandy Capristo (28) wäre sie damit die zweite Ex-Monrose-Musikerin, die neben Dieter und Co. über die Gesangskünste der Kandidaten urteilt.

AEDT/WENN.com Linda Teodosiu bei der Naked Heat Launch-Party in Berlin 2017

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Dieter Bohlen bei der ersten DSDS-Liveshow 2018

Anzeige

RTL /Stefan Gregorowius Mandy Capristo bei DSDS

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de