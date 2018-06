Wer sucht nächstes Jahr nach Deutschlands Superstar? Diese Frage beschäftigt derzeit viele DSDS-Fans. Bereits seit 2002 treten Jahr für Jahr unzählige Bewerber vor die Jury, die bis zu den Mottoshows über das Weiterkommen der Kandidaten entscheidet. Dabei ist nur ein Sitz konstant belegt: Chefjuror Dieter Bohlen (64) ist seit Staffel eins mit an Bord und wurde seither von verschiedensten Künstlern wie Kay One (33), Vanessa Mai (26) oder zuletzt Carolin Niemczyk (27) unterstützt. Für 2019 haben die Fans einen ganz bestimmten Juroren-Wunsch: Pietro Lombardi (26) soll in Staffel 16 neben Dieter am Jurypult sitzen – doch was sagt der Poptitan dazu?

"Heute geht es nur um einen: Pietro Lombardi", beginnt Dieter in einem Video auf Instagram. Täglich bekäme er Nachfragen, ob der Gewinner der achten DSDS-Staffel im kommenden Jahr Teil der beliebten Castingshow sein wird oder nicht. "Leute, ich würde es euch gerne sagen, aber es ist noch nicht entschieden", beteuert der ehemalige Modern Talking-Star und verspricht, seinen Fans sofort Bescheid zu geben, sobald mehr bekannt sei. Auch eine weitere musikalische Zusammenarbeit mit dem sympathischen Karlsruher schließt Dieter nicht aus, denn für ihn ist Pietro "einfach ein super Typ".

Auch auf eine neue Frau an seiner Seite scheint Dieter zu hoffen. So rief er unter dem Video dazu auf, ihm Vorschläge für eine weibliche Jurorin zukommen zu lassen. Mit im Rennen sind unter anderem Monrose-Star Senna (38), DSDS-Halbfinalistin Linda Teodosiu (26) und ergänzend zu Sunnyboy Pietro auch noch dessen Ex Sarah Lombardi (25).

Getty Images / Florian Ebener Dieter Bohlen, DSDS-Finale 2018

Florian Ebener/Getty Images Pietro Lombardi 2018 zu Besuch in der neunten "Let's Dance"-Show

Instagram / missgammour Senna Gammour in Ibiza, Juni 2018

