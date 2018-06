Endlich haben sie sich getraut! Erst Ende Mai überraschte Hugh Grant (57) seine Fans mit höchst erfreulichen Neuigkeiten: Er und seine Langzeitliebe Anna Eberstein haben sich klammheimlich das Jawort gegeben. Umgeben von ihren Freunden und ihrer Familie schmissen der "Notthing Hill"-Hero und die Filmproduzentin eine romantische Sause in seiner Heimatstadt London. Die Feierlichkeiten liegen nun einen Monat zurück. Wie wohl die Ehe das Leben des Frauenschwarms verändert hat?

Hugh strahlte bis über beide Ohren, als er am Mittwochabend sein erstes Statement als frischgebackener Ehemann abgab. Der 57-Jährige war zu Gast in der TODAY Show mit Moderatorin Savannah Guthrie (46), um seine neue Amazon-Miniserie "A very English Scandal" zu promoten. Die Talkmasterin konnte sich auch die ein oder andere private Frage nicht verkneifen und quetschte ihn über seine neue Rolle als Gemahl der schönen Schwedin an. "Es ist großartig! Ich hätte es schon viel eher machen sollen. Ich habe sehr viel Glück. Meine Frau ist wunderbar, ich liebe sie", gab er glücklich preis.

Der charmante Brite ist fünffacher Vater. Aus seiner Beziehung mit der Londonerin Tinglan Hong gingen zwei Kinder hervor. Mit seiner Angetrauten Anna hat er drei gemeinsame Sprösslinge. Der jüngste Nachwuchs, der erst im Frühjahr das Licht der Welt erblickt hat, konnte die Hochzeit von Mama und Papa, im Gegensatz zu seinen Geschwistern, nicht hautnah miterleben.

Joe Alvarez Hugh Grant und Anna Eberstein bei den British Academy Awards 2018

Andres Otero/WENN.com Savannah Guthrie, TV-Moderatorin

Splash News Hugh Grant und Anna Eberstein bei den Laureus World Sports Awards in Monaco

