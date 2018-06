Vor vier Wochen wurde in der TV-Show Germany's next Topmodel Deutschlands schönstes Mädchen gekürt – für Kandidatin Pia Riegel (22) endete das Finale der Sendung vor wenigen Wochen allerdings etwas unglücklich. Und das nicht nur, weil sie als Drittplatzierte die Castingshow-Bühne verlassen musste – im Backstagebereich erwartete das Nachwuchsmodel außerdem eine böse Überraschung: Unbekannte hatten ihre Tasche samt wertvollem Inhalt gestohlen. Nun geht die Staatsanwaltschaft dem Diebstahl in der Garderobe genauer nach!

Wie die Bild-Zeitung berichtete, konnte die Polizei bislang allerdings noch keinen Täter fassen. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft beschäftigt sich derzeit genauer mit dem Fall. Sie wird auch darüber entscheiden, ob das Verfahren eingestellt werden muss oder nicht.

Kurz nach dem Verschwinden ihrer Wertgegenstände hatte Pia auf Instagram an die Ehrlichkeit des Diebes appelliert. "Ich habe mich dazu entschieden, der Person, die meine Tasche hat mitgehen lassen, die Chance zu geben, diese anonym zur Polizei oder auch an ProSieben zu schicken", schrieb sie. Bislang nützten ihr diese Bemühungen allerdings nichts.

Instagram / pia.topmodel.2018 Instagram-Post von Pia Riegel

Anzeige

Florian Ebener / Getty Images Ex-GNTM-Kandidatin Pia Riegel beim Finale der Modelshow 2018

Anzeige

Instagram / pia.topmodel.2018 Pia Riegel, bekannt durch "Germany's next Topmodel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de