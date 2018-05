Am Donnerstagabend kam es zum große Showdown bei Germany's next Topmodel. Im Düsseldorfer "ISS Dome" kämpften vier Kandidatinnen darum, die Castingsendung zu gewinnen und das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro einzustreichen. Unter den Finalistinnen war auch Pia Riegel (22), für die der Abend eine unglückliche Wendung nahm: Während die Blondine auf der Bühne alles gab, geschah hinter den Kulissen ein Diebstahl – jemand nahm ihre Handtasche an sich!

In ihrer Instagram-Story ließ das Nachwuchsmodel seine Wut über den dreisten Gauner aus: "Meine Tasche wurde gestern im ISS Dome geklaut." Besonders ärgerlich: Ihre schwarze Victoria's Secret-Tasche war auch noch vollgepackt mit ihren Sachen – darunter auch viele Wertgegenstände. Die 22-Jährige bat deshalb die Internet-Community um Mithilfe. Wer den Diebstahl bemerkt habe, solle sich bei ihr melden. "Stinksauer bin ich übrigens", fügte Pia noch hinzu.

Und der Vorfall mit dem entwendeten Designerstück war nicht das einzige unerfreuliche Erlebnis für die Münchnerin im GNTM-Finale: Die Studentin schaffte es "nur" auf den dritten Platz. Sie habe sich bessere Chancen ausgerechnet und sei ziemlich enttäuscht, gestand das Model hinterher.

Florian Ebener / Getty Images Ex-GNTM-Kandidatin Pia Riegel beim Finale der Modelshow 2018

Anzeige

Instagram / pia.topmodel.2018 Instagram-Post von Pia Riegel

Anzeige

Instagram / pia.topmodel.2018 Pia Riegel, GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de