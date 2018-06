Eigentlich sollte sie im absoluten Baby-Freudentaumel sein! Erst vergangene Woche erfuhren Inci Elena Sencers (25) Fans via Social Media: Die kleine Familie des Ex-Bachelor-Babes ist bald zu viert. Mit der Verkündung der Nachwuchs-News hätte sich die brünette Beauty gerne noch etwas Zeit gelassen, wenn ihre Kuppel-Konkurrentin Viola Kraus (27) ihr nicht zuvorgekommen wäre. Auf ihrem Social-Media-Profil plauderte die Bayerin das süße Geheimnis einfach aus – für Inci ein absolutes No-Go! An dem öffentlichen Zwist hat die Schwangere offenbar ganz schön zu knabbern.

Für Mila Jolies Mama müssen die vergangenen Tage der reinste Nervenwahnsinn gewesen sein! Ausgerechnet von Viola, die bei "Der Bachelor" 2017 ebenfalls um das Herz des Rosenkavaliers Sebastian Pannek (31) gebuhlt hatte, ist die TV-Schönheit bitter enttäuscht. In ihrer Instagram-Story verriet sie: "Mir ging es gestern unglaublich schlecht. Ich musste mich dauernd übergeben und mir war so schwindelig." Sogar einen zu niedrigen Blutdruck habe die 25-Jährige gehabt. "Ich muss mich mehr ausruhen und darf mich nicht so stressen. Gestern war einfach zu viel für mich", erzählte Inci weiter. Die Schlammschlacht mit Viola scheint auf die normalen Schwangerschaftsbeschwerden noch einen draufzusetzen!

Den Streitstein ins Rollen brachte Sebastians Trennung von seiner Rosendame Clea-Lacy Juhn (27). Mir ihrem gewagten Spruch "Sebastian, du weißt doch noch, wo ich in München wohne. Und meine Nummer hast du ja sowieso" schoss sich Viola ein Eigentor. Inci warf ihr fehlende Empathie vor, was sich Viola nicht gefallen ließ. Ihre Rache: Sie enthüllte Incis Secret.

