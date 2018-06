Die Schauspielerin Amy Adams (43) beweist Humor, wenn es um anhaltende Schwanger-Gerüchte geht! Schon vor mittlerweile acht Jahren wird der Hollywood-Star zum ersten Mal Mama einer Tochter. Und auch ihre Traum-Beziehung mit Darren Le Gallo hält seit rund 17 Jahren, eigentlich also die besten Voraussetzungen, um die kleine Familie um einen weiteren Spross zu erweitern – zumindest, wenn es nach Amys Fans geht. Den beständigen Erwartungen setzt sie nun allerdings einen schlagfertigen Spruch entgegen!

Langsam gehen Amy die Baby-Spekulationen vermutlich etwas zu weit. Deshalb fordert sie in einem aktuellen Interview mit Gala, dass man sie einfach nach ihrer Familienplanung fragen könne. "Weil ich jede Woche mindestens einmal irgendwo lese, dass ich schwanger sei. Demnach befinde ich mich in einer gefühlten, 120 Monate andauernden Schwangerschaft!", stellte sie scherzend fest. Dennoch sehe die 43-Jährige ein, dass solche Vermutungen auch einfach die Nebenwirkungen eines Hollywood-Lebens in der Öffentlichkeit seien.

Besonders im vergangenen August brodelte die Kinder-Gerüchteküche – damals trug die "Catch Me If You Can"-Darstellerin ein Kleid, dass ihre Körpermitte ungünstig betonte. Spätestens allerdings, wenn es um die Erziehung der kleinen Aviana Olea Le Gallo geht, versteht der Rotschopf keinen Spaß mehr. Dabei greife sie nämlich schon entschlossen durch: "Wenn Mama sagt: 'Räum dein Zimmer auf', dann ist das Gesetz", betonte Amy weiterhin.

Christopher Polk / Getty Images Darren Le Gallo und Amy Adams im Juni 2018

WENN Darren Le Gallo, Amy Adams und ihre gemeinsame Tochter Aviana

Splash News Amy Adams mit vermeintlichem Baby-Bauch

