Sie ist durch und durch glücklich! Katie Prices (40) Liebesleben schafft es immer wieder in die Schlagzeilen. Noch während der Scheidung von seinem Ex Kieran Hayler (31) hat sich das Busenwunder neu verliebt. Der elf Jahre jüngere Fitnessökonom Kris Boyson eroberte Katies Herz im Sturm. Wie happy die Fünffachmama mit ihrem Toyboy ist, gibt sie jetzt in einer Liebeserklärung preis, die es ganz schön in sich hat!

In Katies Post auf ihrem Instagram-Account strotzt es nur so vor süßen Worten. Den Schnappschuss mit ihrem Beau ziert eine ebenso herzliche Bildunterschrift: "Er ist in jeder Hinsicht perfekt und ich wünschte, dass ich ihn schon vor Jahren kennengelernt hätte. Er ist mein Fels in der Brandung", lässt das Model seinen Schmetterlingen im Bauch freien Lauf. In weiteren Zeilen beschreibt die 40-Jährige ihren Liebsten als absoluten Gentleman, der ihr jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubere und sie so behandle, wie eine Frau behandelt werden solle.

Bereits in früheren Posts hatte Katie ihrem Schatz für dessen liebevollen Umgang mit ihr und ihren Kids gedankt. Wie ernst es der bald dreifach Geschiedenen ist, wurde zuletzt durch Hochzeitsgerüchte untermalt. Glaubt ihr, dass Kris der Richtige für Katie ist? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / officialkatieprice Kris Boyson und Katie Price

Instagram / officialkatieprice Katie Price, Model

Instagram / officialkatieprice Kris Boyson und Katie Prices Kinder

