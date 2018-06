In wenigen Tagen lässt das britische Königshaus seinen jüngsten Spross in die Kirche aufnehmen: Am 9. Juli wird Prinz Louis in der Kapelle des St James’s Palace in London getauft. Erst vor wenigen Monaten trat dort seine Neu-Tante, Herzogin Meghan (36), in die Church of England – die Mutterkirche der anglikanischen Gemeinschaft – ein. Schon jetzt wird wild darüber gemunkelt, wer als Taufpate von Prinz William (36) und Herzogin Kates (36) Sohn infrage kommen könnte.

Wie Express berichtete, werden William und Kate sich wohl eher für gute Freunde und Vertraute als für Familienmitglieder entscheiden. Dass der kleine Louis mehr als einen Paten bekommen wird, gilt dabei als sicher – schon seine Schwester Prinzessin Charlotte (3) und sein Bruder Prinz George (4) bekamen fünf beziehungsweise sieben Taufzeugen an die Seite gestellt. Für die nun anstehende Taufe sind in der engeren Auswahl: Williams langjähriger Privatsekretär Miguel Head, seine ehemalige Nanny Tiggy Pettifer (53) sowie Kates frpühere Privatsekretärin Rebecca Priestley.

Ebenfalls soll Herzogin Camillas (70) Tochter Laura Lopes sowie die Schwestern der verstorbenen Prinzessin Diana (✝36), Lady Jane Fellowes (61) und Lady Sarah McCorquodale (63), gute Karten haben. Die endgültigen Paten werden traditionellerweise wenige Tage vor der Taufe vom Palast bekannt gegeben. Was glaubt ihr – wer hat gute Chancen Prinz Louis' Taufpate zu werden? Stimmt ab!

Chris Jackson/Getty Images Tiggy Pettifer, ehemalige Nanny von Prinz William

Matt Cardy - WPA Pool/Getty Images Laura Lopes mit ihrer Mutter Camilla

ARTHUR EDWARDS/AFP/Getty Images Sir William Fellowes, Lady Jane Fellowes, Charles Spencer, Lady Spencer, Lady Sarah McCorquodale

