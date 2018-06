Zusammen gründeten sie Uncle Sam, das Sportbekleidungs-Unternehmen, das sie beide reich machte. Nachdem Robert (54) und Michael Geiss ihre Anteile verkauft hatten, entwickelten sich die Leben der Brüder jedoch in drastisch unterschiedliche Richtungen. Robert ist heute TV-Star, Michael erfolgreicher – und vor allem privater – Unternehmer. Jetzt meldet sich der 52-Jährige erstmals öffentlich zu Wort. Was er wohl vom schillernden Leben seines Bruders hält?

Er kann sich nicht vorstellen, ständig in der Öffentlichkeit zu stehen wie Robert – so viel wird im Interview mit dem Magazin IN klar. Der Promi-Status sei sicher schön, aber manchmal eben auch sehr lästig. "Es ist nicht jedermanns Sache, immer und überall Fotos zu machen und Autogramme zu geben. Man kann auch ohne Fernsehen ein erfolgreiches Leben führen", meint Michael. Erfolg sieht in seinem Fall so aus: Er hat seine Uncle-Sam-Anteile schon vor einiger Zeit zurückgekauft und es nicht beim Textilbusiness belassen. Der Wahl-Mallorquiner betreibt heute auch eine Reitanlage auf der Sonneninsel. Dazu gehört die VMG Horse Ranch, ein Agrartouristik-Hotel mit 22 Luxussuiten.

Von Kameras habe er seine Projekte jedoch nie begleiten lassen wollen. Das Auswanderer-Format Goodbye Deutschland sei zwar sehr interessiert gewesen, er habe aber abgelehnt: "So wie mein Bruder das macht und öffentlich zeigt, wie er sich kleidet, wie er wohnt, was er macht und was er isst und trinkt, das käme für mich nicht infrage." Es sei ihm zu privat.

