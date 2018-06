Pippa Middleton (34) hält sich auch in ihrer Schwangerschaft einfach topfit! Nach langen Spekulationen hatte die Schwester von Herzogin Kate (36) erst Anfang Juni stolz verkündet: Ihr Ehemann James Matthews (42) und sie werden zum ersten Mal Eltern. Doch trotz ihrer besonderen Umstände will die Brünette nicht auf ihre Hobbys verzichten – und steht auch mit einem kleinen Baby-Bauch fleißig auf dem Tennis-Platz!

In ihrer Sport-Kolumne Waitrose Weekend für das Magazin des Supermarkts Waitrose schrieb die 34-Jährige nun über ihre Fitnessvorlieben. "Die Tennis-Saison ist momentan in vollem Gange. Da kann ich als absoluter Fan und langjährige Spielerin gar nicht anders, als auch auf den Platz zu wollen und habe in den vergangenen Monaten vorsichtig weitergespielt!", freute sie sich. Um ihrem wachsenden Nachwuchs nicht zu viel zuzumuten, spiele sie dabei jedoch häufiger im Doppel – dabei sei das Gespringe geringer. Das Ball-Training ergänze sie zudem mit Ganzkörper-Work-outs.

Wie ihre jüngere Schwester ist auch Herzogin Kate eine große Liebhaberin der Sportart. Während ihrer Schwangerschaft mit Prinz Louis hatte die 36-Jährige ebenfalls noch mit Mini-Kugel den Schläger geschwungen.

Shaun Botterill/Getty Images Pippa Middleton und James Matthews bei einem Wimbledon-Turnier

Ian Gavan/ Getty Images Pippa Middleton bei einem Charity-Event in London

Daniel Leal-Olivas/WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate bei ihrem Besuch der Lawn Tennis Association in London

