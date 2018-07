Diese Fast-Mami hat die Baby-Vorfreude gepackt! Schon in kurzer Zeit werden die Love Island-Stars Elena Miras und Mike Heiter zum allerersten Mal Eltern. Bereits seit Monaten lässt die werdende Mutter ihre Community an dem Geburts-Countdown teilhaben. Mittlerweile ist die Brünette in ihrer 36. Schwangerschaftswoche angekommen – da will ganz schön viel organisiert werden. Elena arbeitet schon jetzt an den Taufkarten!

In ihrer Instagram-Story hat die 25-Jährige alle Hände voll zu tun: "Endlich schaffe ich es, mich zu melden. [...] Ich muss auch die Taufkarten noch erstellen, weil die Kleine wird dann im September getauft", lässt Elena ihre Follower wissen. Einige Muster habe der TV-Star schon erstellt, endgültig entscheiden konnte er sich aber noch nicht.

Bei ihrem Schatz Mike kann die kugelrunde Beauty aber bestimmt eine zweite Meinung einholen – auf die ihrer Eltern muss sie zurzeit verzichten. Ihre Familie, bei der Elena im Moment wohnt, ist verreist. Die perfekte Gelegenheit, um zu beweisen, dass sie die Alltagsaufgaben einer frischgebackenen Family auch selbstständig meistern können!

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras, Reality-Stars

Instagram / elena_miras Elena Miras auf ihrer Baby-Party

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter

