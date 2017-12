Ein Insider des Radar -Magazins will die Details kennen: "Er entschuldigt sich nonstop bei Rachel und versucht sie davon zu überzeugen, dass sie beide für ihre Familie kämpfen müssen." Die Feiertage sollen für den 36-Jährigen miserabel gelaufen sein, weil er kurz davor sei, die Hoffnung aufzugeben. Die Quelle will außerdem wissen, wie es Rachel mit der Situation geht. Sie soll gar nicht so sehr abgeneigt sein, sich ihm auf eine gewisse Weise wieder anzunähern. Allerdings nicht, ohne ihn zuvor für seinen Fehltritt leiden zu lassen.

Einen Monat nach der Trennung will die News-Seite The Blast den Grund für das Liebesaus wissen. Rachel soll verräterische Textnachrichten gefunden haben, die darauf hinweisen, dass zwischen Hayden und der Nichte von Julia Roberts (50) etwas laufe. Was meint ihr – wird Rachel ihn zurücknehmen? Stimmt dazu in der Umfrage unter dem Artikel ab.