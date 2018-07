Heute wäre Prinzessin Diana 57 Jahre alt geworden! Vor fast 21 Jahren ist die Mutter von Prinz William (36) und Prinz Harry (33) mit nur 36 Jahren bei einem Verkehrsunfall in Paris gestorben. Genau wie bei ihren beiden Söhnen und der restlichen Königsfamilie ist Diana auch beim britischen Volk immer noch allzeit präsent. Bei der Hochzeit von Harry und Herzogin Meghan (36) hat Promiflash in der jubelnden Menge gefragt, wie sehr die Prinzessin der Herzen den Briten fehlt: "Ich vermisse sie. Ich bin zu ihrer Beerdigung gegangen. Mein kleiner Sohn ist genau so alt wie William. Sie war wirklich die Königin der Herzen. Wir alle vermissen sie – definitiv."

