Zwei Männer buhlen um die Gunst einer Frau! In der laufenden 14. Staffel der TV-Sendung Sturm der Liebe dreht sich alles um die Dreiecksbeziehung zwischen Christoph Saalfeld (gespielt von Dieter Bach), dessen Sohn Viktor (Sebastian Fischer) und Christophs Frau Alicia (Larissa Marolt). Während Christoph lange glücklich mit Alicia war, bandelt nun auch sein Sohn Viktor mit ihr an. Viele Fans sind gespannt, wer das Herz der hübschen Blondine für sich gewinnen kann. Viktor-Darsteller Sebastian Fischer (35) plauderte nun allerdings einige Details über das Finale der Show aus.

"Es wird ein sehr krachendes Finale geben. Die Situation könnte ja nicht dramatischer sein", verriet der 35-Jährige in einem Interview mit dem Magazin Bunte. Schließlich gebe es eine Menge Dinge, die Menschen aus Eifersucht tun – und so werde es am Ende richtig zur Sache gehen. Er sei selbst schon sehr gespannt. "Das wird wirklich fast bis ans Äußerste gehen", sagte er.

Die beliebte ARD-Serie "Sturm der Liebe" ist bekannt für ihre Intrigen und dramatischen Wendungen. Trotzdem schloss bisher noch jede Staffel mit einem echten Happy End ab. Ob das dieses Mal auch der Fall sein wird? Die Fans der Telenovela werden sich wohl oder übel noch gedulden müssen, bis sie eine Antwort bekommen.

ARD/Christof Arnold Christoph (Dieter Bach), Alicia (Larissa Marolt) und Victor (Sebastian Fischer) in "Sturm der Liebe"

Anzeige

ARD/Christof Arnold Viktor Saalfeld (Sebastian Fischer) und Christoph Saalfeld (Dieter Bach) bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

ARD/Christof Arnold Sebastian Fischer, Larissa Marolt und Dieter Bach, "Sturm der Liebe"-Protagonisten der 14. Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de