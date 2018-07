Er spricht eher die ältere Zuschauer-Generation an: In der TV-Soap Sturm der Liebe spielt Dieter Bach den teils berechnenden Charakter Christoph Saalfeld und begeistert damit seine Fans. Doch in der Realität tritt der Schauspieler anders auf, er wirkt freundlich und so gar nicht unterkühlt. Jetzt zeigen Fotos aus dem Jahr 1981: So cool sah der gebürtige Kölner in seiner Jugend aus!

"Die 80er. Mit 17, da wollte ich noch cool sein!", schrieb der 54-jährige Schauspieler unter das auf Instagram veröffentlichte Foto. Auf dem Schwarz-Weiß-Schnappschuss ist er in einer weißen Latzhose, mit vergleichsweise langen Haaren und Zigarette im Mund zu sehen. Seine Fans schienen sich über das Pic köstlich zu amüsieren. "Da bist du heute aber cooler. Zumindest, was die Frisur betrifft, die lässt doch sehr zu wünschen übrig. 80er eben!", schrieb eine von Dieters Abonnentinnen und fügte gleich hinzu: "Aber ein hübsches Gesicht kann nichts entstellen!"

Viele Follower meinten außerdem, auf dem Bild Ähnlichkeiten zwischen Dieter und anderen Prominenten zu finden. "Das ist ja der Dieter Bach. Ich dachte schon, es wäre Jogi Löw!", schrieb beispielsweise ein Fan. Von anderen Usern wurde der Schauspieler mit weiteren bekannten Persönlichkeiten verglichen. So war in einem Kommentar zu lesen, dass er wie die deutsche Version von Chanson-Sänger Jacques Dutronc oder wie Filmlegende Alain Delon aussehe – "nur cooler!".

ARD/Christof Arnold Christoph Saalfeld (Dieter Bach) bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

Gisela Schober/Getty Images Dieter Bach

Anzeige

ARD/Christof Arnold Dieter Bach als Christoph Saalfeld in "Sturm der Liebe"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de