Dieser Dreh hat Uta Kargel (38) und Dieter Bach (55) zusammengeschweißt! Die beiden Schauspieler haben bei Sturm der Liebe einen extremen Dreh hinter sich: Vor Kurzem stürzten ihre Rollen in der ARD-Telenovela mit dem Flugzeug ab und kämpften in der Wildnis der Karpaten ums Überleben. Die Arbeit war nicht nur für die Serien-Darsteller Uta und Dieter persönlich eine Herausforderung, sondern sie hat auch die Beziehung zwischen ihnen verändert: Im Promiflash-Interview schwärmte die 38-Jährige in den höchsten Tönen von ihrem Schauspiel-Kollegen!

"Unter extremeren Arbeitsbedingungen weiß man doppelt zu schätzen, wenn man sich auf den Kollegen verlassen und wunderbar konzentriert arbeiten kann – was bei Dieter Bach natürlich auch schon vorher der Fall gewesen ist", lobte die Berlinerin den 55-Jährigen im Gespräch. Die Dreharbeiten seien ein Erlebnis gewesen, das sie auf jeden Fall zusammengeschweißt hätte. Uta sprach gegenüber Promiflash aber nicht nur begeistert von Dieter, sondern hatte auch lobende Worte für den gesamten Cast übrig: "Ich finde, dass wir aktuell ein ganz starkes, tolles Ensemble sind und ganz tolle wunderbare Geschichten erzählen."

Das Karpaten-Abenteuer hatte Uta einige Strapazen abverlangt, trotzdem sei sie froh, dass ihre Serienfigur ein solches Abenteuer erleben durfte: "Die Dreharbeiten waren ein großes Geschenk. Es bietet die großartige Chance, die Rollen auf ihre ganz eigene Art weiterzuentwickeln und zu verändern."

