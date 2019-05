Verlässt Dieter Bach (55) die TV-Serie Sturm der Liebe? Grund für diese Spekulation ist die aktuelle Lage, in der sich seine Serien-Figur Christoph Saalfeld befindet: Das Flugzeug, in dem er und Eva Saalfeld sich auf eine Geschäftsreise nach Bukarest befinden, ist abgestürzt. In bitterer Kälte kämpfen die beiden ums Überleben – umringt von Bären und Wölfen. Wird Dieter alias Christoph diese Situation überleben oder stirbt seine Figur den Serientod?

Beim Deutschen Filmpreis äußerte sich der Schauspieler nur vage zu seiner Zukunft bei "Sturm der Liebe": "Ja, momentan ganz spannend in den Karpaten – abgestürzt und ich darf gar nicht zu viel verraten, was das mit Christoph macht, aber es macht einiges mit der Rolle und jetzt ist erst einmal die Frage, wie es mit Christoph und Eva weitergeht", erzählte er im Gala-Interview. Er wolle nichts ausplaudern, um den Zuschauern nicht die Überraschung zu verderben. "Man muss dran bleiben, um zu erfahren, ob Christoph und Eva das überleben und was das mit uns beiden macht", erklärte der 55-Jährige geheimnisvoll.

Erst vor Kurzem mussten sich "Sturm der Liebe"-Fans bereits von einem beliebten Charakter verabschieden. Elke Winkens (49) war am 14. März zum letzten Mal in ihrer Rolle als Xenia Saalfeld zu sehen: "Es hat mir großen Spaß gemacht, eine so spannende und vielschichtige Figur zu spielen", erklärte sie gegenüber ARD.

ARD / Christof Arnold Christoph Saalfeld (Dieter Bach) in "Sturm der Liebe"

ARD / Christof Arnold Dieter Bach und Uta Kargel, "Sturm der Liebe"-Darsteller

ARD / Christof Arnold Uta Kargel und Dieter Bach in einer Szene von "Sturm der Liebe"

