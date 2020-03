Heikle Verwicklungen bei Sturm der Liebe! Vergangenes Jahr hielt vor allem die Dreiecksgeschichte zwischen Eva (Uta Kargel, 38), Robert (Lorenzo Patané, 43) und Christoph (Dieter Bach, 56) die Fans der Telenovela in Atem. Besonders spannend wurde es, als Eva schwanger wurde und sich die Frage stellte, wer der Vater des Babys ist. Ein Vaterschaftstest gab Ende Oktober vermeintlich Gewissheit. Dieser ergab nämlich, dass Robert der Erzeuger des Kindes ist. Nun kommt jedoch die große Überraschung: Christoph ist in Wirklichkeit der Vater von Evas Sohn!

Eva erfährt davon nur durch einen Zufall. Nachdem die gelernte Illustratorin mit ihrem Söhnchen beim Arzt war, macht sie das Ergebnis der Blutuntersuchung stutzig. Ihr kleiner Emilio hat Blutgruppe B und das, obwohl Eva Blutgruppe 0 und Robert Blutgruppe A hat. Damit müsste ihr gemeinsames Kind auch A oder 0 haben. Wegen dieser Ungereimtheit will Eva beim Arzt anrufen, doch ihr Schwiegervater Werner (Dirk Galuba, 79) schreitet ein und macht ein Geständnis: Er hat den Vaterschaftstest damals gefälscht! "Ich hatte gehofft, dieser Augenblick würde nie kommen. Robert ist nicht Emilios Vater", muss er seiner Schwiegertochter mitteilen.

Noch wissen weder Robert noch Christoph von dieser Neuigkeit. Aber wird die Ehe von Eva und Robert es aushalten, dass Emilio nicht ihr gemeinsames Kind ist? Was meint ihr? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

ARD / Christof Arnold Dieter Bach und Uta Kargel bei "Sturm der Liebe"

ARD / Christof Arnold Uta Kargel und Lorenzo Patané in einer Szene von "Sturm der Liebe"

ARD / Christof Arnold Uta Kargel und Lorenzo Patané bei "Sturm der Liebe"

Robert ist doch nicht der Vater von Evas Sohn – werden sie trotzdem ein Paar bleiben?



