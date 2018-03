In Sturm der Liebe steht Larissa Marolt (25) alias Alicia Lindbergh zwischen zwei Männern: Victor Saalfeld (Sebastian Fischer, 35) und sein Vater Christoph (Dieter Bach, 54) buhlen um das Herz der Blondine. Aber wie sieht es im echten Leben der 25-Jährigen aus? Sie ist auf jeden Fall frisch verliebt – etwa in ihren Serienkollegen Dieter? "Stimmt leider nicht", muss der Schauspieler die Fans im Promiflash-Interview enttäuschen. Trotzdem stören ihn diese Spekulationen nicht – im Gegenteil: "Ich lache über solche Schlagzeilen, dass wir zusammen sind, weil es Schlimmeres gibt, als dass man mir zutraut, mit so einer schönen Frau zusammen zu sein."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de