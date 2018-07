Die Promis kämpfen wieder! Im vergangenen Jahr ging ProSieben mit einer brandneuen Show an den Start: Global Gladiators. In der Sendung battelten sich Promis wie Pietro Lombardi (26), Oliver Pocher (40) und Lilly Becker (42) in Afrika in nervenaufreibenden Challenges. Die Fans des TV-Formats müssen auch in diesem Sommer nicht auf die Schlacht der Sternchen verzichten: Der Sender veröffentlichte jetzt den Ausstrahlungstermin der zweiten Staffel!

Nachdem bereits die acht Kandidaten bekannt gegeben wurden, die unter der brütenden Sonne Thailands gegeneinander antreten, verrieten die Verantwortlichen nun, ab wann die Zuschauer in den "Global Gladiators"-Genuss kommen können. Ab dem 23. August flimmert die zweite Ausgabe der Action-Show immer donnerstags ab 20:15 Uhr über die Bildschirme! "Mit 'Global Gladiators' hat ProSieben 2017 eine neue Reality-Game-Show entwickelt, die unseren Zuschauern großen Spaß gemacht hat. (...) Jetzt bin ich gespannt, wie sich die neuen 'Gladiatoren' in Thailand schlagen werden", erklärte ProSieben-Chef Daniel Rosemann gegenüber DWDL.

Im vergangenen Jahr konnte sich Comedian Oliver Pocher in der afrikanischen Steppe den Sieg sichern. Wer ihm das wohl nachmachen wird? 2018 versuchen unter anderem Daniela Katzenbergers (31) Schatz Lucas Cordalis (50), Ex-DSDS-Star Joey Heindle (25), TV-Beauty Sabia Boulahrouz (40) und Sängerin Sabrina Setlur (44) ihr Glück.

Cinamon Red/WENN.com "Global Gladiators"-Kandidaten 2017

Global Gladiators, ProSieben Die "Global Gladiators"-Kandidaten von 2017 im Container in Afrika

Cinamon Red/WENN.com Oliver Pocher bei der Preview von "Global Gladiators" in Berlin 2017

