Sie wagen sich in die Schlacht unter der tropischen Sonne! Schon seit Monaten werden die diesjährigen Kandidaten der Global Gladiators spekuliert. In der actionreichen Show battlen sich auch 2018 acht Promis um den ersehnten Titel und kämpfen sich dabei durch Schlamm, harte Spiele und spannende Abenteuer. Jetzt steht endlich auch die offizielle Teilnehmerliste fest: Diese TV-Gesichter treten in Thailand gegeneinander an!

Die kürzlichen Vermutungen über den Cast haben sich größtenteils bestätigt: So stellt sich neben Daniela Katzenbergers (31) Schatz Lucas Cordalis (50) und DSDS-Star Joey Heindle (24) auch Schauspielerin Jana Pallaske (38) den extremen Challenges des Formats. Auch Germany's next Topmodel-Alumni und Stuntfrau Miriam Höller (30) gehört zu den aktuellen Kandidaten der Show: Sie tritt zudem gegen Musikerin Sabrina Setlur (44) und deren Businesskollegen Ben Blümel (36) an. Neben den bereits aufgezählten Hotties sind noch weitere Hingucker am Start: Model Sabia Boulahrouz (39) und Fashionexperte Manuel Cortez (38) gehen ebenfalls ins Rennen um den ersehnten Titel des "Global Gladiators"!

Ganz überraschend müssen die Fans des Fernsehkampfes jedoch auf eine angepriesene Lady verzichten: Laufstegschönheit Fiona Erdmann (29) ist bei den bereits laufenden Dreharbeiten nicht anwesend. Der restliche Cast dürfte jedoch auch ohne die Blondine für reichlich Unterhaltung sorgen – oder? Stimmt in der Umfrage über die diesjährige Besetzung ab!

Lucas Cordalis und Jana Pallaske

Sabia Boulahrouz und Manuel Cortez

Fiona Erdmann

