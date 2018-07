Das Style-Pärchen schlechthin ist zurück! Die "Schrankalarm"-Stars Manuel Cortez (39) und Miyabi Kawai (44) schienen in letzter Zeit sehr beschäftigt mit der Promo ihres Buches zu sein. Die Modeexperten zeigten sich das letzte Mal vor über drei Monaten gemeinsam auf einem Roten Teppich – ungewöhnlich für die sonst so blitzlichtfreudigen Promis. Doch nun ist anscheinend Schluss mit der Auszeit: Jetzt haben sich Manuel und Miyabi wieder auf einen Red Carpet gewagt!

Und was gäbe es für einen besseren Anlass als die Berlin Fashion Week! Auf dem Foto, das Manuel nun auf seinem Instagram-Account veröffentlichte, posiert er mit seiner Langzeitfreundin auf dem Mercedes-Benz-Carpet in der deutschen Hauptstadt – dabei ist das Traumpaar selbstverständlich mega stylisch angezogen: Beide tragen coole Sonnenbrillen und zusammenpassende rote Akzente in ihren Outfits. Miyabi wählte für den Anlass eine Blümchenkleid-Sneaker-Kombi und der Designer schmiss sich in Skinnyjeans und Jackett.

Was man der Beauty mit den japanischen Wurzeln auf dem Pic nicht ansieht: sie soll überhaupt nicht fit gewesen sein! "Mein armes Bienchen ist voll auf Schmerzmitteln", schrieb Manuel unter das Bild. Trotzdem habe sie den Tag wacker durchgezogen – in Erwartung von Guido Maria Kretschmers (53) Modeshow.

Matthias Nareyek/Getty Images for Wolfskin TECH LAB Miyabi Kawai und Manuel Cortez 2018

WENN.com Miyabi Kawai und Manuel Cortez bei der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin 2015

Clemens Bilan/Getty Images Miyabi Kawai und Manuel Cortez bei einer Veranstaltung in Berlin

