Wird Micaela Schäfer (34) ihre Mitkandidatinnen mit ihrer Nackedei-Vorliebe anstecken? Das Model wird am 9. Juli zusammen mit ihrem Schatz Felix Steiner in Das Sommerhaus der Stars einziehen – mit weiteren sieben Promi-Paaren. Wenn es nach der professionellen Nacktschnecke geht, können sich die Zuschauer nicht nur auf süffige Trash-Unterhaltung im Realityformat freuen: Mica möchte die Villa in ein richtiges Nudisten-Paradies verwandeln!

"Vielleicht wird es ja so wie die Playboy-Mansion und alle Mädels ziehen sich aus", wünschte sich die TV-Bekanntheit im RTL-Interview. Die Brünette will sich auf jeden Fall schlüpfrig präsentieren, ob ihre Mitbewohnerinnen wie OP-Liebhaberin Patricia Blanco (47) oder Love Island-Star Stephanie Schmitz sich ihr anschließen werden, bleibt abzuwarten. Doch auch, wenn Micaela ihren Körper gerne in der Öffentlichkeit zeigt, will sie eine Sache nicht im TV tun – mit ihrem Geliebten schlafen. "Ich werde auf keinen Fall mit Felix was machen. Ich finde, das geht zu weit. Und wenn, dann muss so ein Porno ja groß vermarktet werden. Den dreh' ich doch da nicht for free vor der Kamera", witzelte die 34-Jährige weiter.

Wesentlich entspannter gehen Kultauswanderer Jens Büchner (48) und seine Liebste Daniela (40) mit dem Thema Liebeslust um: Sie können sich zumindest Fummeleien unter den Bettlaken trotz TV-Dauerüberwachung gut vorstellen.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer

MG RTL D / Max Kohr "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Micaela Schäfer und Felix Steiner

MG RTL D / Stefan Menne Jens und Daniela Bücher, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars"

