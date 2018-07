Wieder ein Show-Aus für Joko und Klaas! Schon neun Jahre lang, seit ihrer gemeinsamen Zeit bei "MTV Home", erobern Klaas Heufer-Umlauf (34) und Joko Winterscheidt (39) die deutsche Fernseh-Show-Welt im Doppelpack. Doch seit der letzten Klappe für ihre Kult-Sendung "Circus Halligalli" im Dezember 2017 gehen die Moderatoren zunehmend getrennte Wege. Während Joko unter anderem in Das Ding des Jahres Erfinder und Start-ups mit guten Ideen sucht, widmet Klaas sich in "Late Night Berlin" dem spannenden Tagesgeschehen. Trotzdem traten sie in ihren großen ProSieben-Formaten wie "Das Duell um die Welt" weiterhin zusammen auf – aber für eine Show gilt das nun auch nicht mehr.

Seit 2015 traten Joko und Klaas bereits vier Mal in der Spielshow "Teamwork" an. Vier Promis messen sich dabei gemeinsam mit jeweils einem Fan in verschiedenen Wissens- und Geschicklichkeitsspielen. Wie der Sender jetzt verkündete, müssen die Zuschauer bei der kommenden Folge allerdings auf das Duo verzichten. Stattdessen können sie sich auf einen richtigen Mädelsabend freuen. Denn wie jetzt bekannt wurde, werden sich die Comedians Martina Hill (43) und Carolin Kebekus (38) sowie Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes (36) am 2. August miteinander messen.

Zwei Wochen später wird noch eine weitere Ausgabe folgen, die Kandidaten dafür wurden jedoch noch nicht bekannt gegeben. Ob Joko und Klaas also vielleicht doch noch mal ein Comeback feiern, bleibt abzuwarten.

Andreas Rentz/Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt beim Comedypreis 2014

Matthias Nareyek/Getty Images Collien Ulmen-Fernandes bei ein "Herz für Kinder" 2017

Andreas Rentz/Getty Images Carolin Kebekus und Martina Hill beim Comedy-Preis 2017

