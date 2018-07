Sebastian Fobe (33) hat kein Problem mit seinem Ruf! Bereits bei Die Bachelorette stellte der Personal Trainer beim Flirten mit Jessica Paszka (28) unter Beweis, dass er genau weiß, wie er beim weiblichen Geschlecht punkten kann: Mit seinem Charme schaffte es der Bartträger sogar unter die letzten vier Kandidaten. Doch vor allem bei Bachelor in Paradise ging er in die Offensive: Seitdem er gleich mehrere Frauen datete, haftet dem Hottie ein Playboy-Image an – über das sich Sebi nun sogar höchstpersönlich lustig macht!

Sebastian stört es offenbar überhaupt nicht, dass ihn viele für einen Aufreißer halten. In seiner Instagram-Story nimmt der 33-Jährige sich und sein Anmachverhalten sogar selbst auf den Arm: "Ihr kennt mich doch. Ich bin immer am Baggern", kommentiert er ein Social-Media-Pic, das ihn mit einem Plastikfahrzeug auf einem Spielplatz zeigt. Schon während der "Bachelor in Paradise"-Ausstrahlung konnte der Fitnessjunkie nicht verstehen, warum sich viele über sein umtriebiges Flirtverhalten beschwert hatten – seiner Meinung nach würden zahlreiche Dates zu einem Kuppelformat nun mal dazugehören.

Die Frauen konnte Sebastian mit dieser offensiven Strategie allerdings nicht langfristig begeistern: Obwohl er sich mit Carina Spack im großen Finale auf weitere Dates ohne Fernsehkameras einigte, herrscht zwischen den beiden aktuell Funkstille. Der Muskelboy ist auch nach seiner zweiten Teilnahme an einer Flirtshow nach wie vor Single.

MG RTL D / Arya Shirazi Sebastian Fobe, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

MG RTL D Sebastian Fobe und Viola Kraus bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Jessica Paszka und Sebastian Fobe bei "Die Bachelorette"

