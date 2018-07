Alle Zeichen stehen auf Liebes-Comeback! Im November 2016 hatten Bella Hadid (21) und The Weeknd (28) ihr offizielles Liebes-Aus bekannt gegeben – sollen seither aber weiterhin im engen Kontakt zueinander gestanden haben. Nachdem vor wenigen Monaten erste Gerüchte bezüglich einer erneuten Entflammung ihrer Liebe laut geworden waren, wurden das Model und der Sänger beim Filmfestival Cannes dann beim Knutschen erwischt. Jetzt haben sie schon wieder einen Abend miteinander verbracht!

Wie Us Weekly berichtet, seien beide am Sonntagabend in Beverly Hills in einem Restaurant gesichtet worden. Ein Insider verriet gegenüber dem Magazin, dass der Sänger und das Model "kuschelnd in einer Ecke gesessen haben" und "sie wirklich süß miteinander gelacht und geflüstert haben". Das dürfte wohl ein weiterer Hinweis darauf sein, dass es zwischen den beiden erneut gefunkt hat.

The Weeknds Ex-Freundin Selena Gomez (25), mit der er wenige Monate nach seiner ersten Beziehung mit Bella zusammen gewesen ist, sieht die aufgewärmte Liebe skeptisch. Die Sängerin ist überzeugt, dass Abel – wie The Weeknd mit bürgerlichem Namen heißt – Bella nur ausnutzt.

Splash News Bella Hadid und The Weeknd bei der Magnum VIP Party in Cannes

Imeh Akpanudosen/ Getty Images The Weeknd und Bella Hadid, 2016

Johns PkI / Splash News The Weeknd und Selena Gomez bei der Haarper's Bazaar Icons Party 2017

