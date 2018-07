Von Stress keine Spur! Am Montagabend eröffnete Stardesigner Guido Maria Kretschmer (53) mit einer fulminanten Runway-Show die Fashion Week in Berlin. In solch einem Mode-Event steckt monatelange Vorbereitung – vom Entwerfen der Kollektion über die Planung bis hin zur Probe der Model-Walks auf der Bühne. Alles muss zu 100 Prozent stimmen! War der Fashion-King da nicht mega-aufgeregt vor dem Happening? Ganz im Gegenteil – Guido fühlte sich wie vor jeder Veranstaltung tiefenentspannt, wie er Promiflash verraten hat!

In den Stunden vor Events ist Guido stets voll relaxt, behauptete er im Interview kurz vor dem Fashion Week-Start: "Der Vorteil ist, dass ich am Tag der Show freihabe. Da mache ich oft Dinge, die ich sonst nicht schaffe." Der 53-Jährige lenke sich mit spannenden Unternehmungen wie Museumsbesuchen ab – aber auch hausmännische Tätigkeiten beruhigen den "Shopping Queen"-Host: "Ich habe heute Morgen Marmelade eingekocht. Ich hatte Zeit und die Johannisbeeren schon mitgenommen und dann habe ich mir gedacht: 'Ach komm, schaff ich noch schnell.' Und zwölf Gläser habe ich auch geschafft."

Für seine bodenständige und coole Art schätzen viele Fans und Modebegeisterte den TV-Star. Auch Guido selbst gibt sich ganz down to earth: "Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich probiere, aufrichtig zu sein und ehrlich zu mir zu sein."

Thomas Lohnes / Getty Images Guido Maria Kretschmer bei der Mercedes-Benz Fashion Week 2017

Anzeige

Sean Gallup/Getty Images for Sony Pictures Guido Maria Kretschmer bei der "Spectre"-Premiere in Berlin

Anzeige

Joern Pollex/Getty Images for IMG Guido Maria Kretschmer backstage bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de