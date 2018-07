Wie sich Alessandra Ambrosio (37) wohl bei ihrem Victoria's Secret-Exit fühlte? 17 Jahre lang war die schöne Brasilianerin das Aushängeschild der Dessous-Marke. Mit Stolz hatte sie seit ihrem 20. Lebensjahr die begehrten Flügel auf den Laufstegen getragen – nach ihrer 17. Fashion-Show beendete die Brünette diese Laufbahn im November 2017. Wie sie über ihr Lebewohl heute denkt und was sie dazu bewegte, erklärte Alessandra jetzt im exklusiven Promiflash-Interview.

Große Freude oder bitterer Abschiedsschmerz? Promiflash traf die 37-Jährige bei der LASCANA Fashion Show während der Fashion Week in Berlin. Auf die Frage, was sie nach der Beendigung ihres Engel-Daseins empfinde, antwortete die Beauty: "Es war unfassbar. Ich hatte die großartigste Zeit mit dem Team und ich hatte einfach das Gefühl, dass meine Zeit gekommen war, um mich von meinen Flügeln und dem Lingerie-Runway zu verabschieden." Trotzdem sei ihre Modelkarriere noch lange nicht vorbei – zurzeit genieße sie besonders das Projekt mit dem Gastgeber. "Ich liebe es, mit Firmen zusammenzuarbeiten, die Frauen Kraft geben und dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen. Sie geben ihnen kleine Werkzeuge, damit sie an sich glauben und alles schaffen."

Alessandras Besuch in der Hauptstadt machte auch die deutschen Promi-Ladys ganz verrückt: Daniela Katzenberger (31) freute sich, ihr Idol mal aus der Nähe zu betrachten. "Sie ist schon sehr faszinierend, Victoria’s Secret ist schon 'ne Riesen-Marke, da laufen die schönsten Frauen der Welt, und dass sich so eine so unter uns bewegt, als wäre sie ein Alien. Aber es ist wirklich so, als wäre sie von einem anderen Planet!", schwärmte die Kultblondine im Promiflash-Gespräch.

Frazer Harrison / Staff / Getty Images Alessandra Ambrosio bei der Victoria's Secret-Show in Shanghai 2017

P. Hoffmann/ Wenn.com Alessandra Ambrosio bei der LASCANA Fashion Show in Berlin

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Alessandra Ambrosio bei der LASCANA Fashion Show

