Wie viel Gewicht hat das Hochzeitsversprechen von Sugar Bear? Der Papa von Reality-Star Honey Boo Boo (12), der mit gebürtigem Namen Mike Thompson heißt, heiratete vor anderthalb Jahren Jennifer Lamb. Doch schon jetzt flirtet der Ex von June Shannon fremd. Der Grund: Ehefrau Jennifer macht Diät, nachdem sie gesehen hat, wie ihre Vorgängerin in ihrer eigenen TV-Show 136 Kilogramm abnahm. Ihr Liebster steht aber auf extrem kurvige Frauen...

In einer neuen Folge des "Hier kommt Honey Boo Boo"-Spinoffs "From Not to Hot" machte sich Mike an eine voluminöse Dame heran, während Jennifer ihn dabei sogar beobachtete. Nicht zum ersten Mal, wie seine Frau in der Sendung berichtete: "Er flirtet mit einer Krankenschwester, dann mit einer anderen Frau. Ich habe bisher nur elf Kilo abgenommen und schon steigt er anderen Frauen nach."

Jennifer könne nicht fassen, wie sich ihr Ehemann in der Öffentlichkeit verhalte: "Wie kann er mit einer anderen kräftigen Frau flirten? Ich kann nicht glauben, dass er das schon wieder tut. Eins ist sicher: Er kriegt heute keinen Nachtisch." Was haltet ihr vom Verhalten des Reality-TV-Stars? Stimmt ab!

Facebook / Jennifer Lamb Mike "Sugar Bear" Thompson und Jennifer Lamb

Splash News Alana Thompson alias Honey Boo Boo und Mama June Shannon in New York

Jason Winslow / Splash News Mike Thompson und Honey Boo Boo

