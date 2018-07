Jessica Simpsons (37) Fans sorgen sich um ihr Idol! Um die US-Amerikanerin ist es in den vergangenen Monaten auffällig ruhig geworden. Sowohl musikalisch als auch als Schauspielerin konnte sie zuletzt keine großen Erfolge mehr verbuchen. Daher zog sich die zweifache Mama immer mehr aus dem Rampenlicht zurück. Der Karrierestillstand scheint der Blondine ordentlich zuzusetzen: Angeblich verschanzt sie sich aktuell in ihrem Haus und ist nur am Futtern!

Ein Bekannter von Jessica schildert in einem Radar Online-Interview, wie gefrustet die 37-Jährige von ihrer derzeitigen Lage ist: "Sie hat einfach das Gefühl, dass ihre Karriere vorbei ist. Sie fühlt sich zu alt und zu dick für Hollywood. Daher hat sie auch keine Trainingsmotivation", berichtet der Insider. Gemeinsam mit ihrem Partner Eric Johnson (38) versteckt sich die einstige Chartstürmerin daher in ihren eigenen vier Wänden. "Im Moment geht es bei den beiden nur ums Trinken und Essen", verrät der Informant über ihren aktuellen Lifestyle.

Aufgrund ihrer Trägheit ließ sich Jessica sogar ein äußerst lukratives Jobangebot durch die Lappen gehen. Genau wie Britney Spears (36), Jennifer Lopez (48) oder die Backstreet Boys sollte sie eine eigene Show in Las Vegas bekommen. "Dafür müsste sie ja wieder fit werden und darauf hat sie keine Lust", erklärt der Insider.

Facebook / Jessica Simpson Jessica Simpson via Facebook

Jackson Lee / Splash News Jessica Simpson und Eric Johnson

NPEx / Splash News Jessica Simpson in New York City

