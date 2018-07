Annemarie Eilfeld (28) steht seit einigen Jahren nicht nur auf der Schlagerbühne, sondern auch regelmäßig hinter dem Radiomikrofon. Weil die Sängerin in ihrer Tätigkeit als Moderatorin Kollegen ankündigt, macht sie sich viele Gedanken um eine optimale Anmoderation. Wie sie Promiflash verriet, fände sie für ihre eigene perfekte Ankündigung vor einem Auftritt an einem Gedanken gefallen: Sie will gerne mit Lady Gaga (32) verglichen werden.

Promiflash traf die Musikerin bei der "Horror Hour" im Berlin Dungeon, wo sie erklärte: "Bei mir fände ich es toll, wenn dieser coole Slogan, den ich irgendwo gelesen habe, kommt: 'Die Lady Gaga des deutschen Schlagers.'" Vor allem die flippige und kreative Art der Pop-Diva imponiere ihr, was das Kompliment deshalb für sie abrunden würde. Allerdings lege Annemarie auch viel Wert auf ihr karitatives Engagement sowie die Tatsache, dass sie schon seit ihrem siebten Lebensjahr auf der Bühne steht. "Einfach solche Facts, die cool kommen – und dass man dann auf die Bühne gehen kann und komplett rocken", fügte die "Das kann nur Liebe sein"-Interpretin hinzu.

Auch wenn die Blondine gerne auf ihre frühen Anfänge angesprochen wird, so hat sie mit einer musikalischen Vergangenheit jedoch abgeschlossen: Zwar schaffte sie bei DSDS ihren Durchbruch, verfolgt die Sendung allerdings seit Jahren nicht mehr. "Na ja, also DSDS ist auf jeden Fall, also Fernsehen generell, immer eine große Mogelpackung, machen wir uns nichts vor", erklärte sie kürzlich.

Kristian Dowling/Getty Images Lady Gaga, US-Sängerin

Anzeige

AEDT/WENN.com Annemarie Eilfeld und Bülent Sharif im Berlin Dungeon

Anzeige

AEDT/WENN.com Annemarie Eilfeld bei der "Let's Glow"-Party im Madame Tussauds Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de