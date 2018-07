Ehekrise ade! Claudia (52) und Stefan Effenberg (49) sind verliebt wie eh und je. Die Liebes-Laufbahn der Modedesignerin und des ehemaligen Fußballprofis wies in der Vergangenheit des Häufigeren Höhen und Tiefen auf. Nicht selten machten Gerüchte die Runde, ihre Ehe stehe am Abgrund. Mit einem mysteriösen Silvester-Post heizte die Zweifachmama die wilden Spekulationen an. Jetzt entzückte sie ihre Fans aber mit einem romantischen Urlaubsschnappschuss.

Friede, Freude, Eierkuchen bei den Effenbergs! Gemeinsam mit Claudias Kindern Lucia und Thomas Strunz lassen sich die Eheleute zurzeit auf den Malediven die Sonne auf den Bauch scheinen. Auf Instagram veröffentlichte das Model nun ein Foto aus dem gemeinsamen Familienurlaub. Darauf posieren die beiden eng umschlungen und küssen sich leidenschaftlich – das selten intime Pic versah die 52-Jährige lediglich mit dem Wort "Liebe" und einem Herz. Ihre Follower dürften sich über diese private Momentaufnahme ganz besonders freuen.

Für gewöhnlich stürmt die Blondine die roten Teppiche entweder allein oder mit der 19-Jährigen Lucia. Zuletzt strahlte das Mutter-Tochter-Duo beim Raffaello Summer Day in Berlin um die Wette. Stefan hingegen gibt sich deutlich medienscheuer und glänzt bei öffentlichen Veranstaltungen nur selten mit seiner Anwesenheit.

Instagram / claudiaeffenberg Lucia Strunz und Claudia Effenberg auf den Malediven

Anzeige

WENN.com Stefan Effenberg und Claudia Effenberg

Anzeige

WENN.com Claudia Effenberg mit ihrer Tochter Lucia Strunz auf dem Raffaello Summer Day

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de