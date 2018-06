Da hat Lucia Strunz wohl aus Versehen zu viel verraten! Beim Raffaello Summer Day vergangenen Donnerstag in Berlin strahlte das Mutter-Tochter-Duo um Claudia Effenberg (52) und ihren schönen Spross um die Wette. Die beiden Ladys erschienen herrlich abgestimmt in langen Sommerkleidern – die Mama in Pastellblau, die Tochter in einem zarten Rosa. In einem Interview musste die 19-Jährige schließlich eine ziemlich intime Frage beantworten und die kam der neugierigen Mama gerade recht.

Voll peinlich, die Mutti! Im Interview mit RTL stand der Teenager Rede und Antwort. Auf die Frage hin, ob Lucia denn einen Freund habe oder nicht, brach Claudia in schallendes, schadenfrohes Gelächter aus. "Das ist mega, dass Sie fragen! Mir sagt sie nämlich gar nichts mehr. Ich kriege gar nichts aus ihr heraus", beschwerte sich die 52-Jährige scherzhaft. Die Antwort des jungen Models warf Fragen auf. "Ich erzähle der Mama schon echt viel, aber ich muss jetzt nicht vor ganz Deutschland über meine Beziehungen reden", lachte sie. Da wurde die Designerin aber hellhörig. "Du hast Beziehungen?", fragte sie verblüfft.

Ihre gute Laune ließen sich die beiden durch diesen kleinen Fauxpas nicht trüben – im Gegenteil. Sowohl die Ehefrau von Stefan Effenberg (49) als auch ihr Fleisch und Blut aus ihrer Ehe mit Thomas Strunz schwebte ausgelassen und glücklich über den roten Teppich. Und vielleicht offenbarte Lucia ihrer Mutter mehr, nachdem die Kameras ausgeschaltet waren.

WENN.com Claudia Effenberg mit ihrer Tochter Lucia Strunz auf dem Raffaello Summer Day

Anzeige

Franco Gulotta/WENN.com Lucia Strunz Effenberg und Claudia Effenberg beim Oktoberfest

Anzeige

Instagram / luciastrunz Lucia Strunz kurz vor einem Foto-Shooting

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de