Via Instagram postete die Gattin des Ex-Kickers ihr Kaviar-Frühstück. Dabei stach nicht etwa die Luxusschnitte ins Auge, sondern ihre Zeilen unter dem Bild: "Das Jahr fing beschissen an und dann hab ich einfach alleine gefrühstückt! Jetzt geht es mir irgendwie besser. Ich kann nichts dafür, dass alle noch schlafen!" Hat die 52-Jährige sich etwa mit ihrem Liebsten an Silvester verkracht? Ihre treuen Fans standen ihr jedenfalls bei: "Du bist eine Top-Frau, bestimmt wird dein Jahr gut werden!" oder "Claudia, da bist du nicht allein, mir erging es ebenso! Es kann nur noch besser werden", hieß es in nur zwei der aufmunternden Kommentare.