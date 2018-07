Ferienabenteuer für Prinzessin Leonor (12) und Prinzessin Sofía (11)! Die Thronfolgerin und ihre kleine Schwester sind schon seit Jahren die heimlichen Stars im spanischen Königshaus und damit ein beliebtes Ziel der Paparazzi. Jetzt steht für die Töchter von König Felipe (50) und Königin Letizia (45) aber mal ein richtiges, kleines Abenteuer an – und zwar weit weg vom Medienrummel im Palast. Leonor und Sofía dürfen zum ersten Mal ohne ihre Eltern verreisen!

Das gab der Palast nun in einem Statement bekannt. Demnach werden die beiden Mädchen ihre Sommerferien in einem Feriencamp in den USA verbringen – und zwar gleich für einen ganzen Monat. Sicherlich nicht nur eine aufregende Zeit für die Elf- und Zwölfjährige, sondern auch für ihre royalen Eltern. Immerhin sind Felipe und Letizia normalerweise nie so lange von ihrem Nachwuchs getrennt.

Wohin es für die Prinzessinnen genau geht, wollte der Palast allerdings nicht verraten. Wahrscheinlich, damit die königlichen Schwestern ihre Ferien ohne neugierige Blicke und aufdringliche Fotografen genießen können. Über den Urlaub der Mini-Royals wurde nur bekannt gegeben, dass sie ihn in einem "Umfeld des kulturellen Austauschs mit Kindern unterschiedlicher Nationalitäten" verbringen werden.

Carlos Alvarez/Getty Images König Felipe, Prinzessin Leonor, Prinzessin Sofía und Königin Letizia

Carlos Alvarez/Getty Images Prinzessin Leonor von Spanien bei einer Zeremonie im Königspalast

Carlos Alvarez/Getty Images Prinzessin Sofía und Prinzessin Leonor

