Schon seit einer ganzen Weile rätseln die Fans der YouTuber Mrs. Bella (25) und Inscope21 (23), ob die zwei womöglich ein Paar sind. Immer häufiger drehen sie gemeinsame Videos für ihre Kanäle. Zudem tauchen ständig Fotos auf, auf denen die beiden zusammen abgebildet sind. Ein neues Bild von Dagi Bees (23) Hochzeit heizt die Gerüchteküche um das mögliche YouTuber-Pärchen nun noch weiter an.

"Was für ein wundervoller Tag/was für eine wundervolle Nacht", betitelte die 25-Jährige das Foto mit Nico, wie Inscope21 bürgerlich mit Vornamen heißt, auf Instagram. Darauf gucken sie sich an und sehen sichtlich zufrieden aus. Auf den Tischen im Hintergrund sitzt niemand, sodass die zwei ganz allein sind, und das unter romantischen Girlanden, das Meer bestimmt nicht weit. In den vergangenen Monaten tauchten immer wieder solche Fotos auf, die die Fans fleißig spekulieren ließen.

Selbst einige YouTuber-Kollegen wie MarcelScorpion (24) griffen eine mögliche Beziehung in ihren Videos auf. Ein Beispiel: Der 24-Jährige analysierte Clips und sammelte mögliche Hinweise für eine Liebesbeziehung. Mrs. Bella und Nico haben sich bisher nicht zu den Spekulationen geäußert. Die Fans der beiden werden sich also noch gedulden müssen.

Instagram / inscopenico Mrs. Bella und Inscope21

Instagram / jodiecalussi Mrs. Bella und Inscope21 bei der Hochzeit von Dagi Bee und Eugen Kazakov

Instagram / mrsbella Mrs. Bella und Inscope21, YouTube-Stars

