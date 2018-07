Seit über zwei Jahren lebt Berlin - Tag & Nacht-Star Manuel Denniger (28) in einer glücklichen Beziehung. Der Rick-Darsteller hat seinen Liebsten Chris via Dating-App kennen- und lieben gelernt. Zwischen dem ausgebildeten Visagisten und dem Blondie hat es sofort gefunkt. Schon nach dem dritten Date ist der Schauspieler bei seinem Schatz eingezogen. Folgt nun bald die Hochzeit? Promiflash hat Manuel auf der GLOW in Dortmund getroffen und mal nachgehakt: "Ja, Heirat ist auch ein Thema, aber wir lassen uns damit noch ein bisschen Zeit."

Instagram / iamchris.o Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de