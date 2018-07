Warum nur ein einziges Mal heiraten, wenn man auch zweimal Ja sagen kann – das dachten sich wohl auch Sarah (27) und Dominic Harrison (27), die nach der kleinen Hochzeit im November kommendes Jahr ein weiteres Mal vor den Traualtar treten werden. Doch bevor es für die Ex-Bachelor-Kandidatin wieder so weit ist, war nun zunächst ihre gute Rosen-Freundin Liz Kaeber (25) an der Reihe. Ganz romantisch gab sie ihrem langjährigen Liebsten das Jawort. Dabei nahm Sarah während und nach der Zeremonie jedes Detail ganz genau unter die Lupe!

"Ich muss wirklich sagen, die Hochzeit von der Liz, sie war wunderschön und natürlich sieht man das jetzt mit ganz anderen Augen", erzählte Sarah beim Thomas Sabo-Cocktail im Rahmen der Fahion Week im Promiflash-Interview. Domis und Sarahs große Hochzeitssause ist für kommendes Jahr geplant – da ist es nicht verkehrt, auf anderen Partys das ein oder andere abzuchecken: "Natürlich guckt man auch, was würden wir anders machen, was hat uns sehr gut gefallen. Wir haben den Tag sehr genossen und freuen uns umso mehr auf nächstes Jahr auf unsere Party."

Die Vorbereitungen auf ihren zweiten großen Tag laufen bereits auf Hochtouren: Neben einem Datum ist auch schon die Location gefunden. Doch um genaue Details zu verraten, sei es laut Sarah einfach noch zu früh. Fans müssen allerdings nicht traurig sein – immerhin versicherte die 27-Jährige: "Wer uns kennt, weiß, wir verraten das alles noch früh genug."

