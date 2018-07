John Stamos (54) geht aktuell voll in seiner neuen Paparolle auf. Vor zwei Monaten kam sein erster Sohn Billy zur Welt. Der kleine Mann ist nicht nur der ganze Stolz des Schauspielers, er wird auch bei jeder Gelegenheit in den sozialen Medien präsentiert. So auch jetzt, als John am 4. Juli eine Riesenparty zum Nationalfeiertag der USA Washington, D.C. moderierte. Trotz vollem Terminkalender konnte sich der "Full House"-Star einen lustigen Post mit Sohnemann einfach nicht verkneifen. "Sieht so aus, als hätten wir einen blinden Passagier", witzelt der Neupapa zu einem Instagram-Pic, auf dem der Kleine in einem Gitarrenkoffer liegt. Seine vermeintliche Transportbox passt ihm dabei wie angegossen!

