Wie doch die Zeit vergeht! Im Januar wird Cathy Hummels (30) zum ersten Mal Mama – viel weiß man über den Sohnemann nicht, nur dass der kleine Mann Ludwig heißt und seinen berühmten Kicker-Papa Mats (29) wie ein kleiner Weltmeister anfeuern kann. Der Wonneproppen soll abseits des Pressetrubels aufwachsen und deshalb hält sich die stolze Mama auch mit Infos und Schnappschüssen zurück. Nun macht Cathy allerdings eine Ausnahme und gab in einem Interview ein kleines Baby-Update.

In ihrer neuen Rolle als Mutter geht die 30-Jährige sichtlich auf. "Ich versuche jeden Tag als was Besonderes zu sehen. Es ist ein Privileg, Mama zu sein und ein Privileg, ein gesundes Baby zu haben", versucht Cathy im Bunte-Livestream auf Instagram ihr Glück in Worte zu fassen. Der Knirps ist mittlerweile fast ein halbes Jahr alt und fängt an, immer aktiver zu werden. Die Dirndl-Designerin ist mächtig stolz – auch wenn das oft schlaflose Nächte bedeutet: "Er erzählt sehr gerne Geschichten, am liebsten um fünf Uhr morgens."

Die Powerfrau ist beruflich viel unterwegs – dabei immer an ihrer Seite: ihr süßer Reisebegleiter Ludwig, auf den sie sich nach stressigen Tagen immer besonders freut. "Wenn ich arbeite, dann freut man sich umso mehr, wenn man ihn wieder bei sich hat. Und dann denkt man sich, jetzt musste er vier Stunden auf mich verzichten und dann gebe ich ihm noch viel mehr Liebe, als ich ihm eh schon gebe", verrät Cathy weiter.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels in Berlin

Instagram: Cathy Hummels Cathy Hummels und Söhnchen Ludwig im Flugzeug

Instagram / catherinyyy Cathy und Ludwig Hummels

