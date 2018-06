Im Hause Hummels wird sich schon einmal warm gemacht! Während Nationalkicker Mats Hummels (29) wohl heute Abend wegen einer Verletzung pausieren muss und das Match gegen Schweden nur vom Spielfeldrand beobachten kann, sind seine Gattin Cathy (30) und Sohnemann Ludwig zu Hause in München schon ganz heiß auf die spannende Partie. Wie süß das Duo die deutsche Mannschaft anfeuert, zeigt jetzt Cathys aufbauender Social-Media-Post.

Nachdem Jogis Jungs am vergangenen Sonntag bereits eine Niederlage wegstecken mussten, geht es heute Abend in Russland um alles! Mit so einem putzigen WM-Support, wie er nun von Cathy und Ludwig kommt, kann ja dann eigentlich nichts mehr schief gehen, oder? "Wir sind schon mal bereit – alle Daumen sind gedrückt! Ludwig ist auch schon bereit. Er hat sogar extra seine Fußballschuhe angezogen", kommentiert die 30-Jährige stolz einen goldigen Instagram-Schnappschuss von sich und ihrem kleinen Racker. Das Mama-Sohn-Duo hat sich passend in Deutschlandtrikots geschmissen – und auch wenn Mats am Abend wohl nicht auf dem Platz stehen wird, trägt sein Nachwuchs natürlich seinen Namen auf dem Rücken.

Coach Joachim Löw (58) hatte am Freitag im ZDF-Interview die Details: "Mats wird wahrscheinlich nicht spielen können. Er hat Probleme mit dem Halswirbel." Bereits während des Trainings setzte der Sportler aus – kurz danach postete er selbst ein Foto von sich mit grimmiger Miene.

Splash News Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige

Instagram / catherinyyy Mats Hummels und seine Ehefrau Cathy

Anzeige

Instagram / aussenrist15 Mats Hummels, Nationalspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de