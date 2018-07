Sie kann die Geburt sicher kaum mehr erwarten. Elena Miras (26) wird bald Mama: Das Reality-Sternchen und Freund Mike Heiter erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die Schweizerin ist nun im letzten Schwanger-Monat, in dem große Vorfreude und fiese Schmerzen gerade parallel laufen, wie sie in einer Instagram-Story erzählt. "Ich fühle mich so müde, so schlapp, weil ich das Gefühl habe, der Bauch platzt. Der ist so gespannt heute, das ist nicht mehr normal", sagte die Ex-Love Island-Kandidatin, die ihre Bewegungen deswegen erst einmal aufs Nötigste beschränken will.

