Sie liebt ihr Baby schon jetzt! Ex-Love Island-Kandidatin Elena Miras ist derzeit schwanger mit einem kleinen Mädchen. Die Freundin von Reality-Darsteller Mike Heiter trägt bereits eine ordentliche Kugel mit sich herum – aktuell befindet sie sich in der 36. Schwangerschaftswoche. Knapp einen Monat vor der Geburt hat die werdende Mama bereits starke Gefühle für ihren heranwachsenden Spross: Elena postete nun eine rührende Liebeserklärung an ihr Töchterchen!

In ihrer Instagram-Story richtete sie liebevolle Worte an ihr Baby. "Nichts wird je vor dir kommen! Für dich würde ich auf alles verzichten, solange es dir gut geht und ich an deiner Seite sein kann", versprach sie ihrem Ungeborenen. Mit der süßen Botschaft zeigte Elena einen Clip, in dem sie ihren Babybauch streichelt. Ihre Widmung an ihr Mini-Me beendete sie mit den Worten "Ich liebe dich" in ihrer Muttersprache Spanisch.

Die Mami in spe musste sich diesen Monat schon große Sorgen um ihren Nachwuchs machen: Elena wurde wegen Frühwehen ins Krankenhaus eingeliefert – mittlerweile ist aber wieder alles in Ordnung und ihr Baby wird wahrscheinlich zum geplanten Geburtstermin auf die Welt kommen.

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihr Freund Mike Heiter, Juni 2018

Instagram / elena_miras Elena Miras in Zürich, Juni 2018

Instagram / elena_miras TV-Star Elena Miras, Juni 2018

