Am 17. August ziehen wieder etliche Stars in das Promi Big Brother-Haus ein. In der sechsten Staffel der sagenumwobenen TV-Trash-Show stehen die mehr oder weniger berühmten Bewohner wieder 24 Stunden unter Beobachtung. In diesem Jahr bekommt Moderator Jochen Schropp (39) weibliche Unterstützung: An seiner Seite wird die "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen (47) zu sehen sein. Die beiden sind sich jetzt schon sicher: "Promi Big Brother" 2018 wird wieder legendär!

Zwei Wochen lang wird sich das neue Duo jeden Abend bei den Fans der Fernsehsendung mit Updates und Challenges aus dem Haus melden. Die Vorfreude ist den beiden Moderatoren schon jetzt deutlich anzumerken. "Diese Staffel 'Promi Big Brother' wird viele Überraschungen für unsere Fans bereithalten. Ob es wieder zwei Bereiche geben wird? Man weiß nie, was Big Brother vorhat", teilte Jochen in einer Sat.1-Pressemitteilung mit.

Auch das neue Gesicht des Reality-Formates, Marlene, kann es kaum noch erwarten. "Das Schöne bei 'Promi Big Brother' ist, dass die Bewohner – obwohl sie wissen, dass sie gefilmt werden – irgendwann nicht anders können, als die Masken fallen zu lassen", so die gebürtige Berlinerin. Sie habe sei vielen Jahren die Sendung vor dem heimischen Fernsehbildschirm verfolgt. "Jetzt kommt zusammen, was schon immer zusammengehört hat. Ich freue mich gigantisch auf die Moderation mit Jochen."

